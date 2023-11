La passion pour Xamax déclinée en podcast

« Un podcast fait par les fans pour les fans » : c’est le slogan de « Xamcast », une émission hebdomadaire enregistrée et diffusée sur plusieurs plateformes, telles que Spotify, Apple Podcasts, Amazon et Google Podcasts. Elle est l’œuvre de cinq supporters de Neuchâtel Xamax. Cette idée est née dans la tête de Mirco Capelli, 40 ans, fidèle suiveur des « rouge et noir » depuis une trentaine d’années. Passionné de nouvelles technologies, de football, mais surtout de Xamax, il s’est approché d’autres supporters qui tenaient des pages ou des comptes sur les réseaux sociaux consacrés au club de football neuchâtelois. Et le projet a pris forme le 2 octobre avec un premier podcast qui a attisé la curiosité avec 215 écoutes. Depuis, chaque dimanche, une émission d’un peu plus d’une heure est mise en ligne et compte en moyenne une centaine de lectures.







« Parler avant tout de l’actualité du club »

Mirco Capelli est donc entouré d’autres fans : Alex avec ses 19 ans est le plus jeune. Michaël et Sylvain ont la vingtaine et Sam affiche la trentaine. « Ensemble, on évoque l’actualité du club, on débriefe les matches en y apportant notre regard sur la prestation collective de l’équipe ou individuelle des joueurs. Il y a aussi des sujets un peu plus intemporels, comme ceux sur des joueurs de légende de Xamax ou des matches qui ont marqué la mémoire des supporters. Nous proposons également une chronique sur l’histoire du club. Enfin, il y a la question de la communauté que nous choisissons d’aborder en fonction des propositions qui nous sont faites », explique Mirco Capelli.