Xamax : gagner pour éviter le « record » de la saison passée

Le bouton rouge ne semble pas encore clignoter du côté de la Maladière. Mais chaque match sans victoire rapproche Neuchâtel Xamax d'un trop récent passé qu'on voudrait enterrer.

Certes, les footballeurs neuchâtelois ne sont pas derniers du classement de Challenge League et ils n’ont pas commencé le championnat avec une série catastrophique de sept défaites consécutives. Mais il faut s’arrêter sur la série en cours avant le Baden – Neuchâtel Xamax de ce vendredi soir. Statistiquement, la phase sans victoire que connaît actuellement l’équipe d’Uli Forte depuis le 11 août et le triomphe contre Thoune (4-0) est proche des deux périodes calamiteuses vécues en début puis en fin de saison dernière par les « rouge et noir »…





Stérilité offensive

Si les pensionnaires de la Maladière ne prennent pas les trois points en Argovie, contre une équipe restant sur deux victoires, ils égaleront leur pire série de la saison dernière, qui s’était arrêtée à dix matches sans succès au printemps, alors que la lanterne rouge était en roue libre.

Les joueurs d’Uli Forte obtiennent plus de matches nuls et encaissent à peine un peu moins de goals, mais ils souffrent d’une stérilité offensive comparable. A moins de marquer trois fois à Baden, les Neuchâtelois resteront à une moyenne préoccupante de moins d’un but par match durant cette période de disette.





« Un peu de pression »



Dans les vestiaires, le feeling reste beaucoup plus positif, même si les « rouge et noir » commencent à ressentir « un peu de pression », formule Danilo Del Toro. Le milieu de terrain parle d’une « situation complètement différente. Notre état d’esprit est tout autre », assure le numéro 10 de Neuchâtel Xamax.

Mais le jeu offensif xamaxien ne surprend plus l'adversaire. « Si on veut trouver les solutions, on doit mettre la pression sur le but », analyse Danilo Del Toro.