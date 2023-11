Xamax : « Réagir pour se fixer en haut de tableau »

Cela fait bientôt trois mois que « rouge et noir » ne rime plus avec victoire. Neuchâtel Xamax accueille Wil vendredi soir en Challenge League de football. Les hommes d’Uli Forte ont l’occasion de renouer, enfin, avec le succès après huit matches sans lever les bras. La dernière victoire des Xamaxiens remonte au 11 août, face à Thoune, il y a près de trois mois. Et cela commence à faire long pour tout le monde. « Ça manque aux joueurs, au staff et aussi aux supporters, surtout au vu de notre bon début de saison », concède le coach de Xamax Uli Forte. Ce dernier se dit tout de même confiant : « si on comprime tout ce qu’on a vécu et analysé, je suis convaincu que nous ferons quelque chose de bien ».