Les arbitres à l’honneur pour Xamax-Stade Nyonnais

Des applaudissements pour Neuchâtel Xamax, mais aussi pour les arbitres. Les « rouge et noir » reçoivent vendredi soir le FC Stade Nyonnais en Challenge League de football. Une rencontre qui s’inscrit dans le programme « Week of the Referee », soit la « semaine des arbitres ».





« Les arbitres sont des humains »

Initiée en 2014 par Swiss Olympic et « cool and clean », cette démarche vise à rendre hommage au travail des « hommes en noir », et à amener davantage de respect envers eux. Pour la première fois, l’association suisse de football fait partie des fédérations qui soutiennent le mouvement. Une décision logique selon Fabio Gramegna, porte-parole de Swiss Olympic, tant la problématique reste d’actualité : « c’est toujours utile de rappeler, notamment aux jeunes, que les arbitres sont humains et qu’ils ont le droit à l’erreur ».