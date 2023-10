Débordements après Xamax-Sion

Le match de Challenge League de football de vendredi entre Neuchâtel Xamax et le FC Sion a été marqué par des heurts. La police neuchâteloise indique mardi matin dans un communiqué « qu’une trentaine de supporters « ultras » de Neuchâtel » s’en sont pris aux forces de l’ordre au terme de la rencontre.





Deux policiers blessés

La police neuchâteloise explique que « ces supporters encagoulés s’en sont pris aux agents présents pour assurer la sécurité publique. Depuis le parking de l’hôpital de Pourtalès et la rue de la Maladière, ils se sont servis de cailloux, trouvés sur place, et d'engins pyrotechniques, pour les jeter sur les services de police, blessant légèrement deux policiers ». Après les sommations d’usage, la police neuchâteloise a effectué des tirs de balles en caoutchouc et de grenades détonantes pour disperser les fauteurs de trouble.

Les jets de pierre ont endommagé des véhicules de police et de tiers. La police neuchâteloise précise encore que « les supporters valaisans étaient étrangers à ces débordements » et qu’une enquête avait été ouverte afin d’identifier les personnes impliquées dans ces violences. /comm-gjo