110'000 francs pour la relève de Xamax

La Xamax Academy reçoit 110'000 francs grâce au Gala Max 2022. L’événement annuel de soutien à la formation des « rouge et noir » a communiqué ce vendredi ses chiffres. L’édition 2022 a généré un bénéfice de plus de 134'000 francs. Outre la somme pour la relève, un peu plus de 24'000 francs seront affectés au capital de l’Association, à titre d’amortissement des investissements consentis pour la 1re édition, indique le Gala Max.

En ce qui concerne l’édition 2023, le bénéfice de l’événement n’est pas encore connu. /comm-rgi