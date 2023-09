Salim Ben Segir veut « lancer sa carrière » à Xamax

C’est l’arrivée de dernière minute dans le mercato de Neuchâtel Xamax. Salim Ben Seghir a débarqué le 8 septembre dernier en prêt à La Maladière. L’ailier de 20 ans arrive tout droit de l’Olympique de Marseille et va disputer la saison actuelle de Challenge League avec le club de football « rouge et noir ». « Ça a été une longue réflexion pour moi. J’ai eu plusieurs propositions durant le mercato, mais plusieurs n’ont pas abouties. Lorsque j’ai eu l’offre de Xamax, j’y ai réfléchi et je me suis dit que c’était le bon endroit pour lancer enfin ma carrière », explique Salim Ben Seghir au moment de justifier son choix.





Carrière déjà bien remplie

Même s’il n’a que vingt ans, l’ailier marseillais a déjà une carrière bien chargée. En passant par Nice, l’OM ou encore Valenciennes, il a pu découvrir la Ligue 1, la Ligue 2 et même disputer des minutes en Europa League. « C’est un plaisir dans ma jeune carrière d’avoir déjà découvert tout ça, mais je suis quelqu’un d’ambitieux et je veux aller chercher plus haut maintenant », affirmer sans ambages Salim Ben Seghir.