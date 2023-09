Xamax prolonge le contrat de Fabrice Nsakala

C'est un transfert qui a été très concluant. Neuchâtel Xamax a annoncé mercredi la prolongation du contrat de Fabrice Nskala, en Challenge League de football. Le Franco-Congolais est désormais lié avec le club « rouge et noir » jusqu’au terme de l’exercice 2024 – 2025. Arrivé cet été, ce latéral gauche de 33 ans s’est très vite imposé comme un élément clé du dispositif d’Uli Forte. Solide et percutant, l’ancien joueur de Besiktas a déjà délivré deux passes décisives en six rencontres de championnat cette saison indique encore le communiqué du club. /comm-mne