Uli Forte : l'homme du renouveau à Xamax

C’est l’homme du renouveau à La Maladière : depuis l’arrivée d’Uli Forte à la tête de l’équipe, en avril dernier, Neuchâtel Xamax affiche un redressement réjouissant. Après avoir assuré son maintien en Challenge League, le club rouge et noir demeure invaincu au terme des six premières journées de championnat. Bref, les résultats sont là et Uli Forte paraît être l’homme providentiel qui peut mener l’équipe très loin. Âgé de 49 ans, le coach zurichois sait toutefois que la roue peut vite tourner. Il connaît le côté aléatoire de la profession et il l’accepte aussi : « Ce sont les règles du jeu. Il faut savoir les accepter, cela fait partie du football ».