Deux Xamaxiens à l’assaut de l’équipe de Suisse

Fabrice le grand frère

Ces rassemblements avec l’équipe nationale sont plus ou moins nouveaux pour les deux Xamaxiens. C’est donc dans le vestiaire de la Maladière qu’ils vont chercher des conseils auprès de l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe : Fabrice Nsakala. « C’est quelqu’un qui m’aide beaucoup, on parle beaucoup ensemble et il me donne des conseils », détaille Zachary Athekame.