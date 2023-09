Neuchâtel Xamax veut éviter le piège tessinois

La Maladière comme forteresse

Depuis l’entame du championnat, les hommes d’Uli Forte ont disputé deux matches à domicile. Et le bilan est clair, deux victoires, sept buts inscrits et aucun encaissé. De quoi prendre de la confiance avant cette rencontre. « On a un très bon entraineur, mais aussi un bon équilibre entre des joueurs d’expérience et des jeunes qui veulent apprendre. Si on continue de travailler, on peut viser le top 3 du championnat », analyse le capitaine.