Neuchâtel Xamax passe en 16es de finale de la Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax a confirmé dimanche après-midi son bon début de saison en championnat par une large victoire en Coupe de Suisse. L’équipe d’Ueli Forte s’est imposée 8-0 face aux Bâlois de Kleinhüningen et obtient sa qualification pour le prochain tour.

Dans cette partie, Jessé Hautier (2’ et 30’), Angelo Campos (27’ et 48’) et Franck Surdez (79’ et 89’) ont inscrit un doublé. Les autres réussites neuchâteloises ont été marquées par Sébastien Moulin et Eris Abedini. Neuchâtel Xamax retrouvera le championnat la semaine prochaine avec un déplacement dimanche à Vaduz. /lre