Neuchâtel Xamax confirme son très bon début de saison face à Thoune

Neuchâtel Xamax impose sa loi à domicile. Les hommes d’Uli Forte ont dominé Thoune 4-0 vendredi en terre neuchâteloise. La première mi-temps a été rondement menée avec un but de Franck Surdez à la 25e minute, le troisième du joueur depuis le début de la saison. Les Neuchâtelois ont confirmé leur aisance dans la deuxième mi-temps avec un deuxième but inscrit par Soumaila Bakayoko à la 49e minute de jeu, Bakayoko qui n'a pas été avare d'efforts tout au long du match malgré la chaleur. Angelo Campos et Jesse Hautier ont inscrit les buts suivants dès leur entrée sur le terrain.



Il s’agit du 3e succès en quatre matches de la saison en Challenge League de football pour les protégés d’Uli Forte, une saison qui commence donc sous les meilleures auspices. Développement suit. /SDu