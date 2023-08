Neuchâtel Xamax s’impose dans la douleur

Bonne opération pour Neuchâtel Xamax au Brügglifeld. La formation d’Uli Forte s’est imposée 3-2 face à Aarau dimanche après-midi en Challenge League de football. Sur la pelouse argovienne, les « rouge et noir » ont souffert pour venir à bout d’une formation qu’ils n’avaient plus battu depuis le 10 août 2021.





Départ idéal

Neuchâtel Xamax a ouvert la marque sur un autogoal de Shkelqim Demhasaj, consécutif à un corner de Franck Surdez. C’est ensuite Izer Aliu qui a pu doubler la mise à la 30e sur coup franc. Un avantage que les Xamaxiens ont pu conserver jusqu’à la mi-temps, malgré une certaine pression argovienne.





La partie s’emballe

À peine de retour à leur place après la pause, les spectateurs ont pu voir Danilo Del Toro aggraver la marque en faveur des « rouge et noir ». Un score sévère, rapidement corrigé par la réussite de Demashaj, deux minutes plus tard. Ce but argovien a complètement relancé les locaux dans la partie. Ces derniers ont d’ailleurs encore réduit l’écart par Valon Fazliu à la 68e minute. Malgré une pression argovienne incessante jusqu’au coup de sifflet final, les Xamaxiens ont finalement tenu bon.





Grâce à cette deuxième victoire de la saison, le club de la Maladière se replace au 4e rang du classement avec sept points engrangés en trois journées. Une dynamique positive à confirmer à domicile vendredi prochain face à Thoune, 3e du championnat. /gjo