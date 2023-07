Xamax en quête de rachat

Une préparation en dents de scie et de nombreux tests

Sportivement, la préparation de Neuchâtel Xamax a de quoi laisser un peu perplexe. Outre un bon nul 1-1 obtenu face au Lausanne-Sport (Super League) et une victoire facile 4-0 contre Portalban (1re Ligue), les joueurs d’Uli Forte n’ont pas vraiment rassuré avec deux grosses défaites face à Servette (SL) sur le score de 4-0 et 4-1 contre le tout frais relégué en Challenge League Sion.

La chiche victoire 2-1 face à FC La Chaux-de-Fonds et le match nul 1-1 contre le FC Bulle (Promotion League) n’invitent pas non plus à une trop grande confiance avant de commencer le championnat. Pour l’entraîneur Uli Forte, cette phase de préparation n’est toutefois pas représentative du niveau de l’équipe. Elle a surtout permis de tester de nombreux joueurs.