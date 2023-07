Xamax renforce sa défense

Neuchâtel Xamax continue de se renforcer. Le club de football « rouge et noir » a annoncé mercredi l’engagement du latéral gauche Fabrice Nsakala. Ce Franco-Congolais débarque à la Maladière avec une solide expérience internationale. Avant de découvrir la Challenge League, le joueur de 32 ans a porté notamment la tunique d’Anderlecht en Belgique ou encore de Besiktas. Avec les Turcs, il a disputé 29 matches lors de sa première saison et remporté la Coupe et le championnat. Seul bémol, le latéral gauche était sans club la saison passée selon le site spécialisé Transfermark.

Fabrice Nsakala est la deuxième recrue de la semaine côté xamaxien après l’arrivée mardi de l’attaquant Simone Rapp. La troupe d’Uli Forte démarrera le championnat vendredi avec la venue de Schaffhouse à la Maladière. /comm-dpi