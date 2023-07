Xamax s’impose sans rassurer

Neuchâtel Xamax gagne sans être convaincant. Le club « rouge et noir » a disposé du FC La Chaux-de-Fonds 2-1 vendredi soir en match amical. Mais devant son public de la Maladière, la formation d’Uli Forte n’a pas rassuré ses fans à une semaine de la reprise du championnat de Challenge League de football et la venue de Schaffhouse vendredi prochain. Face à une équipe chaux-de-fonnière qui évolue en 1re Ligue, soit deux divisions en dessous des Neuchâtelois, et qui a repris l’entraînement il y a peu, les Xamaxiens n’ont jamais semblé prendre le dessus dans cette partie.





Encore des tests

C’est avec une équipe proche de celle qui devrait affronter Schaffhouse vendredi qu’Uli Forte a commencé ce match. Le technicien a aligné Guivarch, Athekame, Mujcic, Hajrovic, Epitaux, Fatkic, Hammerich, Surdez, Aliu, Del Toro et Bakayoko. Après une entame de match équilibrée, Danilo Del Toro (29’) a pu ouvrir la marque sur un bon centre de Franck Surdez.

Mais après la mi-temps et à la suite de plusieurs changements dans l’effectif, Xamax a été surpris par le très remuant Julien Chapit, de la tête, à la 54e. Heureusement pour les locaux, la nouvelle recrue d’Yverdon, Lucas Marin, pouvait offrir la victoire à ses couleurs à la 79e d’un plat du pied bien placé.