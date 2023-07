Xamax : « Le compte à rebours commence maintenant »

Neuchâtel Xamax attaque la dernière ligne droite. Le club de Challenge League de football reprend le championnat dans une semaine face à Schaffhouse. À sept jours du grand bain, le club de la Maladière a organisé une conférence de presse pour faire le point sur les grandes lignes de la saison à venir et sur l’état actuel de son effectif.





Équipe à peaufiner

À l’heure actuelle, le club « rouge et noir » enregistre les arrivées de Sead Hajrovic, Sébastien Moulin, Eris Abedini, Lucas Marin et Angelo Campos. « Il nous faut encore un buteur, un défenseur central gaucher et un latéral gauche », précise le coach de l’équipe, Uli Forte. « Mais je veux des spécialistes, pas des hommes à tout faire qui ne tiennent pas leur poste », insiste l’entraîneur. Une mission délicate pour le directeur sportif, Christophe Moulin, qui souligne que l’exercice de recrutement est complexe. « Le 6 juin, nous ne savions pas dans quelle ligue nous jouerions cette année et le 21 juillet on commence un nouveau championnat. Ce n’est pas une période facile ».