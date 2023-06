Thierry Baur n’est plus l’entraîneur des gardiens de Xamax

Un nouveau départ au sein de Neuchâtel Xamax. Thierry Baur quitte sa fonction d’entraîneur des gardiens de la première équipe après deux saisons passées à La Maladière. Le Vaudois explique n’avoir pas trouvé d’accord financier avec le club de football « rouge et noir ». « J’avais un contrat à 50%, mais je travaillais à 100%. Économiquement j’ai fait des sacrifices, mais c’était ma décision de m’investir à plein temps pour garantir un travail de qualité, nécessaire à mes yeux pour un club professionnel tel que Xamax », explique-t-il. « C’est à contrecœur donc que je quitte le club, surtout que j’ai développé des relations extraordinaires avec les gardiens ». Thierry Baur souligne que « cela a été un honneur et une grande fierté de travailler au sein de Xamax. Il tient aussi à remercier « sincèrement les ultras et tous les supporters neuchâtelois pour le soutien malgré les difficultés rencontrées cette saison ».

Thierry Baur ne sait pas où il rebondira, mais souhaite rester dans le milieu de foot professionnel. Il continuera de s’investir dans l’Académie qu’il a créée et qui est active dans l’encadrement des gardiens de but. /jpp