Le président de la Xamax Academy s'en va

La Xamax Academy perd son président. Après 4 ans passés à la tête de la relève de Xamax, Alain Spinedi a décidé de mettre un terme à ses fonctions. Il était également un membre du Conseil d'administration du club « rouge et noir ». Ce dernier ne compte désormais plus que 3 membres: Jeff Collet, Gregory Binggeli et Nicolas Buschini.



Selon un communiqué du club publié ce mercredi, Alain Spinedi déclare avoir « eu une opportunité incroyable de pouvoir œuvrer pour Xamax pendant ces quatre années. Ces dernières ont été magnifiques ! Nous avons construit la Xamax Academy qui désormais obtient des résultats positifs dans les différentes catégories de jeu. Cela représente une énorme satisfaction personnelle. »

Le nom de son successeur n'est pour l'instant pas connu. Contacté, le club révèle qu'il devrait être dévoilé prochainement. /jha-comm