Neuchâtel Xamax réoriente sa formation

Les réformes de l’Association suisse de football ne sont pas sans conséquence sur le secteur de formation de Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » retire son équipe des moins de 21 ans du championnat de 1re Ligue de football. Elle sera remplacée par une formation des moins de 19 ans.

Dès la saison prochaine, le football élitaire des juniors de l'ASF comprendra non plus quatre catégories d’âge mais cinq, soit des M15, M16, M17, M19 et M21. Jusqu’ici, il n’y avait que des M15, M16, M18, M21 : « Pour un petit bassin de recrutement comme le nôtre, il devient très difficile d’assumer cinq équipes compétitives » nous a expliqué au téléphone Christophe Moulin, le directeur du football de Neuchâtel Xamax.

Christophe Moulin estime ainsi qu’à la sortie des M19, les jeunes seront orientés, en fonction de leurs capacités, soit en direction de la première équipe soit vers des clubs de ligues inférieures, comme Bienne ou Delémont en Promotion League : « Ce sont des clubs partenaires de la région et nous devons aussi leur rendre le retour de l’ascenseur ». /comm-mne