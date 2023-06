Jeff Collet : « Un grand soulagement pour moi et pour tout le club »

Neuchâtel Xamax jouera encore en Challenge League de football la saison prochaine. Après une saison difficile, les Neuchâtelois n’ont pas tremblé dans l’épreuve de la double confrontation du barrage de promotion-relégation. Les joueurs d’Uli Forte ont battu Rapperswil 3-0 samedi soir dans une Maladière garnie de plus de 6’400 spectateurs, après l’avoir déjà emporté 3-1 au match aller en terres saint-galloises. C’était aussi le dernier match de la carrière du célèbre numéro 14 de La Maladière Raphaël Nuzzolo.

Derrière cette fin heureuse, nombreux sont les supporters à se questionner sur l’avenir sportif des « rouge et noir » en deuxième division. Des banderoles sont apparues à plusieurs reprises dans les tribunes appelant au départ du président du club Jean-François Collet. Il répond qu’il préfère se concentrer sur son travail et se dit « heureux d’avoir sauvé notre tête dans la ligue professionnelle ». « Il faut espérer qu’on ait un peu plus de réussite dans nos transferts et qu’on fasse un bon début de saison qui nous permette d’être beaucoup plus serein au niveau du jeu et pour le développement de nos joueurs », ajoute-t-il. A ses yeux, le club doit trouver « un attaquant de qualité » pour la saison prochaine. /red