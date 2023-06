Raphaël Nuzzolo vu par « les anciens »

Il y aura, à coup sûr, de l’émotion à La Maladière. Raphaël Nuzzolo, c’est 16 saisons, 491 apparitions et 137 buts avec le maillot « rouge et noir », de quoi entrer au panthéon des légendes du club. Le numéro 14 xamaxien a marqué les esprits des supporters par sa fidélité, mais aussi grâce à ses grandes qualités. Et elles sont nombreuses selon ses anciens coéquipiers et entraîneur… qui n’ont pas manqué non plus de « l’allumer » et de relever ses défauts (ou plutôt son gros défaut).