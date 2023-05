Xamax joue sa survie

Neuchâtel Xamax joue son avenir. Le club de football « rouge et noir » affronte Rapperswil mercredi soir pour le compte du match aller du barrage de promotion/relégation Challenge League/Promotion League. Après une saison catastrophique, une dernière place au classement et une ultime défaite 6-1 concédée samedi à domicile face à Vaduz, les hommes d’Uli Forte disputeront bien plus qu’un match sur le terrain saint-gallois. « Ce barrage pourrait devenir le pire souvenir de ma carrière », lance d’entrée l’emblématique attaquant Xamaxien, Raphaël Nuzzolo. « Mais on va se maintenir, il n’y a pas de doute à avoir », assure-t-il.