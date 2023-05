Neuchâtel Xamax affrontera Rapperswil ou Etoile Carouge en barrage

Le voile est levé pour la fin de saison de Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » est assuré de disputer le barrage de promotion-relégation Challenge League/Promotion League et connaît ses adversaires potentiels. En effet, la Swiss Football League a octroyé plusieurs licences pour des clubs de Promotion League ce vendredi matin. Une situation qui met fin aux suppositions. Stade Nyonnais et Baden, qui ont reçu le précieux sésame, sont donc promus en Challenge League. Ne restent que Rapperswil et Etoile Carouge, qui se battront pour la place de barragiste. Les deux clubs avaient déjà reçu le feu vert de la Ligue. Actuellement, le club saint-gallois tient la corde alors qu’il ne reste qu’un match de championnat à disputer. Rapperswil compte deux points d’avance sur Carouge.

Derniers clubs qui briguaient une montée, Brühl et Breitenrain n’ont pas obtenu de licence.







Bellinzone tient son sésame

Xamax pouvait encore caresser l’espoir d’être sauvé sur tapis vert avec une hypothétique relégation de Bellinzone. Le club tessinois qui est 8e du classement de Challenge League n’avait pas reçu sa licence en première instance pour des raisons financières et juridiques. C’est désormais chose faite. Le match aller du barrage se tiendra le mercredi 31 mai à 19h30 en terres saint-galloises ou genevoises alors que le retour aura lieu à La Maladière le 3 juin à 19 heures. /jha