Raphaël Nuzzolo et Xamax : l'exemple à suivre !

Les chiffres sont impressionnants. A commencer par sa longévité. A près de 40 ans, Raphaël Nuzzolo est toujours compétitif en Challenge League. Son coup d’œil et sa maîtrise technique n’ont pas disparu. Cette saison, il affiche les meilleures statistiques de l’équipe avec 7 buts marqués et 6 passes décisives.

Mais Raphaël Nuzzolo ce n’est pas que des chiffres. C’est un clubiste avant tout, amoureux du maillot « rouge et noir ». Un gamin de Bienne qui a intégré un jour les M16 de Xamax. Il a certes fait une infidélité de cinq ans à son club de cœur. Personne ne lui en voudra. Alors porteur du brassard de capitaine, il a quitté le Xamax de Bulat Chagaev pour rejoindre Young Boys. Avec le club bernois, il a connu l’Europa League, marqué contre Liverpool. Et surtout, à plus de 30 ans, il a donné l’impression d’avoir encore affiné son jeu et progressé. Son retour à Xamax à l’été de 2016 a frappé les esprits, rendant les supporters euphoriques. A 33 ans, Raphaël Nuzzolo n’était pas fini. Loin de là, en inscrivant la bagatelle de 26 buts en championnat. Il a largement contribué à la promotion de Xamax en Super League en juin 2018.

Chapeau : Raphaël Nuzzolo est une légende, un exemple à suivre. Son numéro 14 mériterait d’être retiré et son maillot suspendu au panthéon du club.