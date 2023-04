Un nouveau point pour Neuchâtel Xamax et son nouvel entraîneur

Neuchâtel Xamax a été accroché vendredi en Challenge League de football. Les hommes d’Uli Forte ont fait match nul face à Thoune 1-1. Les « rouge et noir » ont montré un nouveau visage avec l’arrivée du nouvel entraîneur en fin de saison régulière. Les Neuchâtelois se sont montrés plus offensifs et ont tenu la pression face à un FC Thoune qui devait gagner pour rester au contact des équipes de tête en Challenge League de football. Neuchâtel Xamax reste lanterne rouge mais semble avoir trouvé un nouveau souffle avec ce nouvel entraîneur pour gérer la fin de sa saison régulière. Développement suit. /sdu