Un trophée à portée des juniors de Xamax

Les juniors de Neuchâtel Xamax sur le devant de la scène. Les moins de 16 du club « rouge et noir » se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse de leur catégorie d’âge. Ils affronteront ainsi la relève du FC Zurich, mercredi à 16h30, à la Tissot Arena de Bienne.

Il s’agit d’une première depuis la création de la Xamax Academy. Avant cela, en 2010, la sélection de Neuchâtel Xamax – Team Fribourg des moins de 18 ans avait gagné la Coupe de Suisse, après avoir disposé en finale de Young Boys 4-0.

Cette qualification pour la finale demeure quoi qu’il en soit une belle récompense pour les jeunes Xamaxiens et aussi pour leur club, surtout dans la morosité du climat ambiant : « C’est une magnifique récompense et aussi une vitrine pour eux » estime leur coach Richard Penaloza. « Pour les entraîneurs, c’est également une fierté d’avoir un groupe soudé et compétitif ».