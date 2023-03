Neuchâtel Xamax se contente d’un nul

Neuchâtel Xamax ramène un point de son déplacement à Bellinzone. En Challenge League de football dimanche après-midi, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1, au terme d’un duel plutôt terne.

Les « rouge et noir » ont mal entamé cette rencontre au Stadio Communale, en encaissant le premier but dès la 4e minute de jeu, par le jeune Tessinois Tresor Samba. Cette réussite n’a pas eu d’effet catalyseur sur les joueurs de Jeff Saibene. Il y a heureusement eu un débordement de Danilo del Torro à la 50e minute, qui a débouché sur un pénalty. Raphaël Nuzzolo s’est chargé de le transformer en but à la 52e minute, afin de relancer la formation xamaxienne. Les Neuchâtelois ont finalement manqué l’occasion de faire le break dans les arrêts de jeu, avec un coup de tête de Soumaila Bakayoko qui a terminé sa course sur le poteau.

Les « rouge et noir » restent ainsi derniers du classement, avec six points de retard sur Vaduz et sept points sur leurs adversaires du jour. /swe-mne