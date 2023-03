Xamax battu dans le temps additionnel 

Une défaite qui fait très mal pour Neuchâtel Xamax. Les « rouge et noir » se sont inclinés 2-1 face à Yverdon dimanche soir en Challenge League de football. Un résultat particulièrement rageant pour les hommes de Jeff Saibene qui semblaient avoir fait le nécessaire pour s’imposer dans ce derby du lac avant d’encaisser deux buts dans le temps additionnel de cette partie.





Del Toro comme détonateur

Devant 2'714 spectateurs à la Maladière, la lanterne rouge du championnat a fait bien mieux que se défendre face à une formation qui joue le haut du tableau. Les hommes de Jeff Saibene se sont d’ailleurs montrés dangereux à plusieurs reprises en première mi-temps, sans toutefois trouver l’ouverture.

Il aura finalement fallu attendre la 64e minute de jeu pour voir les « rouge et noir » concrétiser leur bonne performance. À la suite d’un corner vaudois, Danilo Del Toro a pu ouvrir la marque suite à une contre-attaque rondement menée.





Deux minutes pour tout perdre

Après cette réussite, les Xamaxiens ont légèrement reculé, mais sans être réellement inquiétés par les offensives adverses. Mais dans les arrêts de jeu de cette partie, le ciel est tombé sur la tête des « rouge et noir ». Jessé Authier, à la 92e, puis Johan Kury à la 94e, ont retourné le match et laissé bredouille les hommes de Jeff Saibene.

Cette défaite ne fait pas les affaires comptables de Neuchâtel Xamax puisque dans le même temps, Vaduz a dominé Bellinzone 2-1 ce dimanche. Au classement, les « rouge et noir » comptent désormais six points de retard sur Vaduz et sept sur les Tessinois. Une formation que les joueurs de la Maladière retrouveront la semaine prochaine dans une rencontre déjà primordiale. /gjo