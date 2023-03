Boycott de supporters à La Maladière

Les plus fervents supporters de Neuchâtel Xamax font part de leur ras-le-bol face à la situation sportive de leur club favori. Un communiqué et des affiches marquées « Wanted Neuchâtel Xamax, Kidnappeur : J.Collet » ont fait leur apparition sur les réseaux et dans les rues du Littoral cette fin de semaine. Signé par « La Tribune Neuch’ en colère – La Voix du D4 », référence au secteur où se placent les ultras neuchâtelois à la Maladière, le communiqué pointe du doigt la gestion du club du président Jean-François Collet, notamment le manque de réaction face aux défaites, le manque d’ambition, ou encore la récente action au Tribunal administratif du sport concernant les barrages qui « démontre un grand manque de confiance envers les joueurs », selon le texte.

La construction d’une équipe sur le long terme et une gestion saine du club sont notamment demandés.

Les supporters ont commencé une phase de boycott lors de la rencontre à Wil et qui se poursuivra ce vendredi à domicile face à Aarau. « Notre objectif est de montrer à nos dirigeants qu’un club sans supporters n’est rien », conclut le communiqué. /lre