Un Xamax presque inchangé reprend le championnat

Plus que deux jours avant la reprise pour Neuchâtel Xamax. Les rouge et noir renouent avec le championnat de Challenge League ce dimanche à la Maladière. Après une première moitié de saison très compliquée et une dernière place au classement avec seulement deux victoires, les hommes de Jeff Saibene seront tout de suite dans le bain face à Schaffhouse. Les Alémaniques qui possèdent 7 points d’avance sur le club neuchâtelois risquent bien d’être un adversaire direct dans cette lutte contre le barrage de promotion/relégation. La partie qui sera à suivre en direct sur RTN commence à 16h30.







Une pause interminable



Durant cette interminable pause de deux mois, les Xamaxiens ont rechargé leur batterie puis enchaîné quatre matches amicaux durant le mois de janvier avec un bilan de deux défaites, un nul et une victoire. Seul joueur signé lors du mercato hivernal, Frank Amoabeng s’est d’ailleurs blessé lors du dernier match disputé face à Bienne. Le défenseur ghanéen sera absent entre 3 et 4 semaines selon le propriétaire du club, Jean-François Collet.





Des interrogations



La préparation de Neuchâtel Xamax n’a pas permis aux observateurs de se rassurer avant la reprise avec une chiche victoire 4-2 dans les arrêts de jeu face à Bienne et une défaite 2-1 face à Bulle, deux clubs qui évoluent en Promotion League. Mais la direction se montre confiante pour la suite du championnat.