Xamax se sépare de Brahima Ouattara

Neuchâtel Xamax et Brahima Ouattara, c'est terminé. Le club « rouge et noir » indique dans un communiqué diffusé samedi matin que le contrat avec l’attaquant ivoirien était résilié avec effet immédiat. Brahima Ouattara « ne s’est plus présenté sur son lieu de travail depuis la reprise des entraînements, soit le 2 janvier 2023, malgré plusieurs avertissements », indique le club. « Compte tenu de ces absences injustifiées, Neuchâtel Xamax a été contraint de mettre un terme à sa relation contractuelle avec le joueur », précise encore le communiqué.

Arrivé en août 2022 à la Maladière en provenance du Lausanne-Sport, où il était prêté par l’OGC Nice, Brahima Ouattara a disputé onze matches avec les « rouge et noir » et inscrit trois buts. /comm-gjo