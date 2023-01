Première sur le gazon en 2023 pour Neuchâtel Xamax

Les Neuchâtelois au pied du mur

Si Stéphane Henchoz avait à l’époque parlé d’opération commando lorsqu’il était question d’empoigner le maintien, Jeff Saibene reste plus sobre tout en étant bien conscient de la situation de son équipe. Après un début de saison catastrophique, les dernières semaines avant la pause lui donnent confiance. « Si on regarde le deuxième quart de la saison, on termine à la cinquième place et on laisse des équipes comme Thoune, Aarau, Bellinzone derrière nous, ce qui est pas mal », analyse l’homme fort de La Maladière. « Notre goal average est aussi bon, avec seize buts marqués, quatorze encaissés ».

Reste que les troisième et quatrième tours devront frôler la perfection pour que Xamax s’en sorte. « On doit faire 14 à 15 points par tour », calcule Jeff Saibene. « On devra être mieux que bon, on devra être très très bon pour quitter cette dernière place. »

Quatre matches amicaux

Avant la reprise, prévue le dimanche 29 janvier à la Maladière contre Schaffhouse, Neuchâtel Xamax jouera quatre matches de préparation. Le premier est prévu mercredi 11 janvier à la Pontaise face à Stade-Lausanne Ouchy. Les Neuchâtelois se rendront ensuite samedi 14 janvier à Lugano, club de Super League. Enfin, à une semaine de la reprise, Xamax affrontera deux clubs de Promotion League, le FC Bulle (20 janvier) et le FC Bienne le 21 janvier). /lre