Jean-François Collet dit non aux play-off

Dès la prochaine saison, ce sera donc le modèle écossais qui sera appliqué. La formule comprendra trois tours de championnats complets soit 33 matches. Les six meilleures équipes disputeront encore cinq matches qui permettront de déterminer les places européennes et d’attribuer le titre. Les six moins bonnes s’affronteront également, sans enjeu particulier, hormis les formations concernées par la relégation. /mne