Xamax perd la victoire

Neuchâtel Xamax piétine en Challenge League de football. Les « rouge et noir » ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras lundi soir à la Maladière. Ils ont partagé l’enjeu 1-1 avec Schaffhouse. Les signaux étaient pourtant au vert pour la lanterne rouge du championnat après l’ouverture du score amplement méritée de Fabio Saiz à la 50e minute. Mais le vent a tourné à un quart de l’heure de la fin après l’expulsion – que certains jugeront sévère, d’autres bête - de Soumaila Balayoko suivie quelques instants plus tard de l’égalisation de Raul Bobadilla. Face à une formation alémanique quasi inexistante jusque-là, les hommes de Jeff Saibene ont même bien failli tout perdre lors des dernières minutes de jeu. Symptomatique d’une équipe dernière du classement, fragile mentalement et limitée techniquement. /jpp