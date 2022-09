Xamax : « Il y avait beaucoup de travail »

Neuchâtel Xamax à la recherche du déclic. Les « rouge et noir » défient le Stade Lausanne Ouchy samedi soir en Challenge League de football. Lanterne rouge du championnat avec six défaites en autant de rencontres disputées, la formation de la Maladière a l’occasion de décrocher ses premiers points sur la pelouse de la Pontaise. Pour y parvenir, le club de la Maladière peut notamment compter sur son nouvel entraîneur, Jeff Saibene. Arrivé lundi pour succéder à Andrea Binotto, le technicien luxembourgeois n’a eu que cinq jours pour reprendre l’équipe en main et instaurer sa vision de jeu. Une semaine intense, mais bénéfique selon l’entraîneur xamaxien.