Xamax : le cauchemar se poursuit

La descente aux enfers de Neuchâtel Xamax est interminable. Le club « rouge et noir » a concédé sa sixième défaite de rang en autant de rencontres depuis le début de la saison, samedi soir au Tessin en Challenge League de football, après s’être incliné 3-1 contre Bellinzone. Inutile de dire que l’équipe neuchâteloise reste scotchée à la dernière place du classement sans avoir glané le moindre point. Quelle débâcle !

Et pourtant contre le néo-promu tessinois, l’entrée en matière était bonne. Sans être génial mais plutôt solide défensivement, Neuchâtel Xamax a ouvert la marque à la 22e minute à la suite d’une percée rageuse d’Henri Koide, sur un bon service de Fabio Saiz. Les Xamaxiens menaient 1-0 à la pause, face à des Tessinois, qui s’appliquaient à faire tourner le ballon sans grande efficacité.

Le portier Théo Guivarch est ainsi intervenu pour la première fois peu avant l’heure de jeu, en arrêtant avec brio un penalty. On se disait que la réussite était enfin du bon côté.

Et bien non ! Comment expliquer que la dernière demi-heure du match s’est transformée en débâcle ? A un partout, la troupe d’Andrea Binotto, dont les heures sont comptées, a raté l’occasion de doubler la mise, le gardien tessinois intervenant avec brio. Et c’est au contraire la formation tessinoise qui a marqué le 2-1 (70e), sur la contre-attaque.

Désorganisé et à nouveau fébrile, Neuchâtel Xamax s’est montré incapable de refaire surface, a accumulé les petites erreurs, terminé le match à dix à la suite de l'expulsion de Mujcic. Quel gâchis pour une équipe qui possède de très intéressantes individualités, mais qui est une équipe que de nom. A la fin de la partie, le capitaine Liridon Berisha ne cachait pas son désarroi. Il relevait également que durant la première moitié de la rencontre lui et ses coéquipiers n'avaient pas livré une mauvaise prestation. /mne