Neuchâtel Xamax encore trop tendre 

Après un départ sur les chapeaux de roue et deux actions de marquer lors des cinq premières minutes de jeu, le souffler est retombé. Le portier argovien n’a guère été inquiété. À l’inverse du match contre Wil, les protégés d’Andrea Binotto n’ont pas eu la maîtrise du jeu et ils ont sans doute aussi manqué de justesse à la construction et encore plus à la conclusion. L’entraîneur xamaxien ne tient pas tout à fait le même discours. Il estime plutôt que son équipe est encore en phase de rodage. Il a d'ailleurs procédé à cinq changements en seconde mi-temps pour lui offrir plus de fraîcheur.