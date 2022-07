Faux départ de Neuchâtel Xamax

C’est mal parti pour Neuchâtel Xamax en Challenge League de football. L’équipe d’Andrea Binotto a perdu 2-0 à Wil, dimanche au stade du Bergholz, en ouverture de la saison. Ce score était déjà acquis à la pause. Sous une chaleur écrasante, les St-Gallois ont ouvert la marque à la 32e minute par le Brésilien Silvio Carlos de Oliviera. Ils ont doublé la mise dix minutes plus tard grâce à l’Espagnol Genis Montolio.





Des lacunes dans « les zones de vérité »

Comme la saison dernière où les « rouge et noir » s’étaient inclinés deux fois sur le terrain de Wil, la question qui se pose est la même : comment Xamax a pu rentrer battu du Bergholz ? La formation st-galloise n’était pas meilleure que les Neuchâtelois. Elle s’est toutefois montrée bien plus efficace dans « les zones de vérité », ce qui a cruellement manqué aux hommes d’Andrea Binotto, trop passifs en zone défensive sur les deux buts encaissés et pas assez incisifs en attaque. Si ce Xamax 2022/2023 démontre d’indéniable qualités, notamment techniques et dans la jouerie, il y a encore du pain sur la planche.