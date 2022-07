Andrea Binotto : « Xamax doit jouer le coup à fond »

Neuchâtel Xamax bientôt dans le feu de l’action. Le club « rouge et noir » entame dimanche à Wil le championnat de Challenge League de football 2022 – 2023. Deux jours avant la reprise de l’exercice, le président Jean-François Collet, accompagné de l’entraîneur Andrea Binotto, a évoqué au cours d’un point presse les ambitions du club et son avenir.

Jean-François Collet a redit que l’objectif était de faire progresser non pas seulement la première équipe, mais le club dans son ensemble. Il est par exemple revenu sur le développement de la Xamax Academy qui doit permettre à terme de valoriser, et vendre, des éléments issus de la formation. C'est son projet !





La promotion n'est pas dans le viseur

Le président a bien sûr aussi parlé des ambitions de la saison. Il ne bouderait pas une éventuelle promotion, mais celle-ci ne constitue pas un but en soi. Il a néanmoins relevé qu’Andrea Binotto pouvait attaquer le championnat avec un effectif bien construit et équilibré. De quoi lui offrir, semble-t-il, de belles perspectives !

L’entraîneur xamaxien ne botte pas en touche : il rejoint les propos de son patron. Dans une interview accordée en direct dans notre journal de 12h15, Andrea Binotto estime effectivement posséder un « outil de travail » intéressant. Il se dit ainsi satisfait de la composition de son contingent. Il ne lui voit plus de points faibles. Les trois derniers éléments qui ont signé, Henri Koide, Ayoub Ouhafsa et Izer Aliu viennent indiscutablement consolider le compartiment offensif du groupe. A Andrea Binotto de le faire progresser et grandir. C’est aussi un défi personnel.