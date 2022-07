Aides à double : Xamax pas concerné

Neuchâtel Xamax n’a pas bénéficié d’indemnités à double durant la pandémie. C’est le président du club Jean-François Collet qui l’a confirmé à notre rédaction ce matin. « Selon moi, nous n’avons pas bénéficé de doubles versements », a déclaré à RTN le dirigeant de la Maladière.

Interrogé sur l’état des aides reçues par le club et leur remboursement, Jean-François Collet ajoute « ne pas vouloir faire de commentaire » à ce sujet. Un peu plus tôt dans la journée, nos confrères de SRF Radio révélaient que 9 clubs de l’élite, en Super League et en Challenge League, avaient reçu de l'argent de deux programmes d'aide publique pour les mêmes pertes subies par leurs équipes amateurs, juniors et féminines durant la pandémie. /ats-lre