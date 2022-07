Xamax défile en bleu ciel

L’effectif suivant a été présenté pour la saison 2022 – 2023

Les gardiens Théo Guivarch, Benjamin Roth et Ysias Hummel. Les défenseurs Mathieu Gonçalves, Liridon Berisha, Mirza Mujcic (nouveau), Yoan Epitaux, Ashvin Balaruban (nouveau), Luis Pedro Cavanda (nouveau) et Adam Ouattara. Les milieux de terrain Fabio Saiz, Kenan Fatkic (nouveau), Alexandre Pasche, Danilo Del Toro (nouveau), Max Veloso, Endrit Morina, Mats Hammerich, Nikolai Maurer et Burak Alili. Les attaquants Raphaël Nuzzolo, Soumaila Bakayoko et Ange Dakouri.





Neuchâtel Xamax entamera la saison 2022 - 2023 dimanche 17 juillet à Wil. Avec peut-être pour la première fois sa tenue bleu ciel. /mne