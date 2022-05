Xamax s’incline face à Winterthour

Neuchâtel Xamax a été dominé par les Zürichois du FC Winterthour 3-1 dans le cadre du championnat de Challenge League. Devant un stade de la Schützenwiese plein (9400 spectateurs), Xamax a concédé un but sur penalty dès la 3ème minute, les Neuchâtelois ont égalisé pour ensuite concéder le 3-1 à la 24ème minute. Réduits à 10 depuis la 55ème minute de jeu suite à l’expulsion d’Adam Ouattara, les Xamaxiens se sont ensuite effacés et ont concédé le 3-1 à la 79ème minute. Malgré leur bon état d’esprit et une bonne combativité, Berisha et compagnie n’ont rien pu faire. Les Zürichois de Winterthour sont pour l’instant barragistes pour la montée en Super League.

Xamax pointe au 6ème rang du classement de Challenge League à une journée de la pause estivale.

Les hommes d’Andrea Binotto auront l’opportunité de terminer la saison en beauté samedi prochain à la Maladière face au FC Wil. Il est à noter que ce match signera les fins de carrières des Xamaxiens : Igor Djuric, Laurent Walthert et Mike Gomes. Pour l’occasion, le club rouge et noir invite ses fans à se rendre en nombre à la Maladière.

Développement suit.\YCa