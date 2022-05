Une page se tourne à Xamax

C’est la fin d’une ère. Laurent Walthert, Mike Gomes et Igor Djuric ne feront plus partie du contingent de Neuchâtel Xamax la saison prochaine. Le club communique ce jeudi que le contrat des trois joueurs emblématiques n’a pas été reconduit.







De 1re Ligue en Super League



Figures marquantes du club, Laurent Walthert et Mike Gomes ont été formés à Xamax. Si le gardien est parti à Bienne presque deux ans avant la faillite du club en 2012 et sa relégation en 2e ligue interrégionale, le latéral droit s'en est lui allé à Servette après la débâcle de l'ère Chagaev. Revenus au bercail un an plus tard, les deux hommes ont participé aux ascensions successives de 1re Ligue en Promotion League, Challenge League avant de retrouver l’élite en 2018. Durant toutes ces saisons, Laurent Walthert a porté le brassard de capitaine.