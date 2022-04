Xamax battu par plus fort

Neuchâtel Xamax a souffert vendredi soir en Principauté. Les « rouge et noir » se sont inclinés 2-0 contre Vaduz lors de la 31e journée de Challenge League de football. Les deux buts de la formation liechtensteinoise sont tombés lors de la première demi-heure des pieds de Manuel Sutter. Une défaite incontestable tant Vaduz a été supérieur et dominateur. Le score aurait d’ailleurs pu être plus sévère. Au terme de la rencontre, le milieu de terrain xamaxien Karim Gazzetta admettait l’impuissance de son équipe et la supériorité de l’adversaire.