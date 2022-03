Denis Frutig est décédé

Denis Frutig nous a quitté. Membre à part entière du staff de la première équipe de Neuchâtel Xamax, l'homme a aussi consacré de nombreuses années au service des juniors xamaxiens. Dans son communiqué paru lundi, le club de football « rouge et noir » rappelle que Denis Frutig a épaulé durant de longues années un nombre important d’entraîneurs en tant qu’assistant. Ce travailleur de l’ombre dévoué corps et âme à son club de cœur a notamment participé aux grands exploits « rouge et noir » de ces dernières années comme notamment l’ascension en Promotion League à Baden en 2014 ou plus récemment lors de la remontada à Aarau qui avait permis au club neuchâtelois de se maintenir en Super League en 2019. Pour les joueurs qui l'ont côtoyé, Denis Frutig restera « un homme qui a toujours été aux petits soins pour chacun d’entre eux ». /dpi