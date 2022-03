Neuchâtel Xamax battu par Vaduz

Neuchâtel Xamax a connu sa première défaite de l’année en Challenge League de football. Après trois victoires et trois matchs nuls en 2022, les « rouge et noir » ont été dominés 4-2 par Vaduz devant les 3051 spectateurs du stade de la Maladière. De quoi nourrir certains regrets puisqu’ils étaient menés 3-0 après la première période, avant de refaire surface en fin de match, en revenant à 3-2, puis en manquant de peu l’égalisation. A force de pousser, Xamax s’est finalement fait prendre en contre-attaque par un Vaduz qui a scellé le score final à 4-2.





Défaite méritée malgré une fin de match réussie

C’est donc la première partie de match qui a été fatale à la formation d’Andrea Binotto, puisqu’elle était déjà menée 2-0 après un quart d’heure. La belle réaction de fin de partie, avec des réussites signées Epitaux et Nuzzolo a montré que - malgré le nombre de blessés et de suspendus - l’équipe avant du cœur et que les jeunes joueurs peuvent faire douter l’un des favoris du championnat. Si sur l’ensemble des nonante minutes, Vaduz n’a surtout pas volé sa victoire, Xamax aura le regret de n’avoir pas su accomplir une première mi-temps de même facture que la seconde.

Malgré cette première défaite en 2022, les « rouge et noir » restent en course pour la place de barragiste. Winterthour s’est incliné contre Stade Lausanne et l’écart entre Zurichois et Neuchâtelois demeure stable à six points. Xamax se déplacera donc à Will samedi prochain avec toujours un bon coup à jouer au classement. /yra