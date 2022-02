Neuchâtel Xamax ramène un point d'Yverdon

Neuchâtel Xamax a été accroché samedi en Challenge League de football au stade Municipal d'Yverdon. Les hommes d’Andrea Binotto ont fait match 0-0 face à Yverdon-Sport devant 1250 spectateurs.

Une première période à l’avantage des locaux

Lors des 45 premières minutes les Neuchâtelois ont été assez largement dominés par les Vaudois et pouvaient s’estimer heureux de rentrer au vestiaire avec un point. On sentait qu’à l’usure les joueurs d’Yverdon allaient finir par concrétiser et prendre l’avantage dans ce derby du lac.

Une expulsion qui ne suffira pas

Un fait de jeu va toutefois freiner les ardeurs des joueurs d’Ueli Forte. En effet, à la 56e minute, le milieu de terrain d’Yverdon, Christian Zock voyait rouge après un deuxième avertissement. Une supériorité numérique dont Xamax n’a pas su profiter. Si les Xamaxiens ont pendant quelque temps pris l’ascendant sur le jeu ils n’ont toutefois pas su se montrer réellement dangereux. Au contraire c’est plutôt Yverdon sur contre-attaque qui se permettait de faire quelques frayeurs à l’arrière garde neuchâteloise.

Au final un point ramené de ce déplacement au Stade Municipal qui était plutôt un bon point selon l’entraîneur neuchâtelois.