Endrit Morina au FC Bienne

Endrit Morina change provisoirement de camp. Agé de 20 ans, le milieu de terrain de Neuchâtel Xamax est prêté jusqu’au terme de la saison au FC Bienne, actuel 12e de Promotion League de football. C’est ce qu’indique lundi le club « rouge et noir » dans un communiqué. Le jeune Prévôtois avait disputé 16 rencontres de Challenge League (inscrivant un but) et un match de Coupe de Suisse lors de la saison 2020-2021. Mais au cours de cet exercice, il a principalement évolué avec l’équipe des M21 de Neuchâtel Xamax en 2e ligue interrégionale de football. Après des débuts prometteurs avec la première équipe, il a surtout été contraint d’observer une pause de plusieurs mois en raison de multiples blessures. /comm-mne